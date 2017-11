Boze Ratko Mladic verwijderd uit rechtszaal tijdens voorlezen vonnis

Kort daarvoor had de rechter wel een korte plaspauze van 5 minuten toegestaan, maar een half uur later was Mladic nog niet terug in de zaal.

Tijdens de schorsing is een aantal keren zijn bloeddruk gemeten, zei zijn verdediging. Die bloeddruk is volgens de advocaten gevaarlijk hoog.

Uitstel

Ze vroegen om uitstel van het voorlezen van het vonnis maar daar wilde de rechter niet aan. Toen het verzoek om schorsing door de rechter van het Joegoslavië-Tribunaal werd afgewezen werd Mladic kwaad.

De rechter was kort voor de schorsing net begonnen met het voorlezen van de passage waarin duidelijk moet worden op welke punten Mladic schuldig of onschuldig is.

Volgens de verdediging is tijdens de schorsing drie keer de bloeddruk van Mladic gemeten en waren de resultaten: 175 over 96; 180/80 en - na weer een kwartier - nog eens 180/80. De advocaat sprak van een "zeer precaire situatie''. De rechter reageerde dat hij als hoogste waarde 170 bovendruk had doorgekregen.

Mladic is naar een zaal geleid waar hij desgewenst op een bank kan liggen om via een livestream het vonnis verder te volgen.

​