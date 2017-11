Anderhalf jaar cel voor oud-rector gymnasium voor bezit kinderporno

De man kwam in 2014 in een Zwitsers politieonderzoek naar kinderporno in beeld. Tijdens een doorzoeking van zijn huis, bleek dat hij duizenden kinderpornografische foto's en video's in zijn bezit had.

Naast dit materiaal, heeft de man ook 'normale foto's' van zijn leerlingen, gemaakt op school en tijdens schoolreizen, bewerkt tot seksuele afbeeldingen. Ook heeft hij ongemerkt leerlingen gefilmd tijdens gesprekken en ingezoomd op hun kruizen.

De rechtbank is van mening dat de man het vertrouwen van de leerlingen, hun ouders en de hele school heeft geschonden. Daarnaast wordt hij medeverantwoordelijk gehouden voor het misbruik van kinderen doordat hij jarenlang heeft bijgedragen aan het in stand houden van de vraag naar deze foto's en video's.

De opgelegde straf valt zes maanden lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. De rechtbank acht het niet bewezen dat de voormalige rector zelf kinderporno heeft verspreid.