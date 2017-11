Politie in Groningen en Drenthe doet invallen in strijd tegen hennepteelt

De politie deed invallen op zeven plaatsen in Drenthe en Groningen. In het Drentse Meppel en het Groningse Winschoten zijn tijdens de invallen hennepkwekerijen en een hennepdrogerij gevonden. Verder is beslag gelegd op administratie, contant geld en waardevolle goederen, waaronder twee auto's.

De andere verdachten zijn een 33-jarige inwoner van Borger, een 50-jarige Assenaar en twee Nederlandse mannen van 50 jaar die niet staan ingeschreven in Nederland, maar wel hier wonen. De politie vermoedt dat zij zich bewust hebben laten uitschrijven om zo belasting te ontduiken. Ook bleek dat de 36-jarige hoofdverdachte een uitkering krijgt. Deze is direct stopgezet.

Ter Apel

In het Groningse Ter Apel was woensdag eveneens een actie gaande, die losstaat van de andere hennepactie. De politie deed invallen in twee woningen en twee loodsen in het dorp. In een loods aan de Nomdenweg werden twee hennepkwekerijen aangetroffen. Ook zijn er drie aanhoudingen verricht. Het gaat hier om twee mannen van 62 en 46 jaar uit Ter Apel en een 43-jarige man uit Emmen, die worden verdacht van drugshandel.