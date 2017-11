Agenten weerspreken niet eerlijk te hebben verklaard in zaak Henriquez

Dat werd dinsdag duidelijk in het pleidooi van de advocaten van de betrokken agenten. Overigens worden de agenten niet vervolgd voor het niet voldoen aan hun zorgtaak.

"Alle agenten hebben hier altijd volledig naar waarheid over verklaard", aldus een van de advocaten. "Er werd door de agenten direct geconstateerd dat Henriquez niet meer reageerde. Toen hij werd meegenomen in de ME-bus is dit ook gemeld aan de sectiecommandant en is er een ambulance opgeroepen."

Misverstand

Volgens de advocaat is er sprake van een misverstand. "De sectiecommandant heeft aan het politiebureau doorgegeven dat er een ME-bus onderweg was met iemand die onwel was geworden." De advocaat legt uit dat de sectiecommandant hierover om onbekende reden foutieve informatie doorgaf. "De agenten hebben nooit doorgegeven dat Henriquez pas in de bus onwel is geworden."

Deze verklaringen van de agenten zouden ook zijn opgenomen in het strafdossier. Het vervoer met de ME-bus was er op gericht Henriquez zo snel mogelijk hulp te bieden. In de ogen van de agenten was dit op het dichtsbijzijnde bureau.

"Door alle misverstanden is er een beeld ontstaan van deze zaak dat niet recht doet aan waarheid", legt de advocaat uit. "Het beeld dat de agenten de hand boven het hoofd wordt gehouden. Maar zij hebben juist het gevoel opgeofferd te zijn."

Integriteit

De advocaat liet weten dat de agenten, die uit veiligheidsoverwegingen worden aangeduid als DH01 en DH02, er veel moeite mee hebben dat hun integriteit in twijfel wordt getrokken. Zo zou er naar voren zijn gebracht dat de verdachten verklaringen op elkaar hebben afgestemd. "Maar dat is gewoon niet waar. Het is niet gebeurd."

Ook blijft de verdeding achter de verklaring van DH01 staan dat hij een hoofdklem heeft gebruikt en de daarna toegepaste nekklem nooit heeft aangezet zodat er verwurging zou optreden. "Hij heeft zijn verklaring niet aangepast na het zien van de beelden", aldus de advocaat.

Verwurging

"De verwurging kan naar ons inziens ook niet worden bewezen. En als het wel zo was, dan was dit geweld proportioneel en rechtmatig. Op basis van zijn letsel kan worden vastgesteld dat hij geen medische bijstand nodig had gehad als hij geen hartstilstand had gekregen. Het letsel aan zijn hals kan ook zijn onstaan door het hevige verzet van Henriquez".

Daarnaast is volgens de verdediging het acute stresssyndroom de meest waarschijnlijke doodsoorzaak.

Volgens de verdediging blijkt uit nog niet gepubliceerd onderzoek naar fatale aanhoudingen vanaf 2005, dat er slechts één keer sprake is geweest van verstikking. De nekklem zou in twaalf van deze gevallen zijn toegepast. "En ook in het geval van verstikking is niet zeker dat het een gevolg was van de nekklem.

De verdediging pleit dat hun clienten op alle punten onschuldig zijn en er geen sprake was van doodslag, dood door schuld dan wel mishandeling. "De aanhouding was rechtmatig en het gebruikte geweld ook. De agenten hebben niets strafbaars gedaan."

Korver

De rechtbank ontbrak de zitting woensdag kort voor een pauze, omdat er tijdens het pleidooi van de verdediging mails binnenkwamen van de advocaat van de nabestaanden, Richard Korver. De advocaat verliet donderdag samen met de moeder en zussen van Henriquez uit protest de zaal. Zij zeiden geen vertrouwen meer te hebben in een goede afwikkeling van de zaak.

De rechter liet na de pauze weten het vervelend te vinden dat hij moest onderbreken, maar zei dinsdag en woensdag meerdere berichten van Korver te hebben ontvangen met het verzoek stukken toe te voegen aan het dossier. "De heer Korver heeft zelf gezegd dat het vertrek consequenties zou hebben en dat hun rol in het proces daarmee zou worden beëindigd", aldus Du Pon, de voorzitter van de rechtbank. "Dat klopt, die is beëindigd. De stukken zullen niet worden toegevoegd."

De rechter kwam hier echter later op terug en besloot het rapport van de forensisch patholoog Jacobs alsnog toe te laten. De rechter voegde hieraan toe dat Korver ook mailde dat hij het rapport dat hij dit donderdag wilde komen toelichten, 'maar dat hij zich die gang kan besparen' omdat hij niet zal worden toegelaten.

Strafeis

Maandag sprak het Openbaar Ministerie zijn eis uit. Zij acht een schuldigverklaring aan de mishandeling van Henriquez zonder strafvervolging voldoende.

In de visie van het OM was het toepassen van de nekklem, het in de ogen wrijven van pepperspray en het slaan in de ribben en gezicht van de man niet nodig om zijn aanhouding te voltooien en daarmee onrechtmatig. Henriquez bood weliswaar verzet, maar vormde volgens het OM geen dreiging tegen de agenten. Daarnaast was het in hun ogen voor alle agenten duidelijk dat de Arubaan, ondanks zijn dreigementen, geen wapen bij zich had.

De verdediging voegt hieraan toe dat verzet tegen een arrestatie als gewelddadig moet worden bestempeld en niet alleen als agenten direct worden bedreigd.

De rechtbank doet op 21 december uitspraak.