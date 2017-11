Politie maakte fouten in zaak waarbij vrouw zelf aanrander opspoorde

De inspectie plaatst woensdag in een brief aan de korpschef kanttekeningen bij de manier waarop de politie het onderzoek heeft uitgevoerd. Zo zou de communicatie met het slachtoffer niet proactief en helder zijn geweest.

Daarnaast schrijft de inspectie dat de politie voortvarender had moeten optreden.

De Hoornse zedenzaak wekte vorig jaar veel beroering. De 28-jarige Mohammed M. uit Hoogwoud probeerde in oktober 2016 in Hoorn een 28-jarige vrouw te verkrachten. De vrouw spoorde haar aanrander zelf op. Dat lukte haar doordat hij haar ook had beroofd van haar iPhone en zij die met behulp van de speciale Find my iPhone-app wist te traceren.

'Terecht'

Met de informatie over de dader stapte de vrouw naar de politie, maar die deed er maanden over om de man op te pakken. De politie kreeg van verschillende kanten veel kritiek door de manier waarop met de zaak werd omgegaan.

Hoofd Opsporing van de afdeling zeden van de politie Noord-Holland Leo Wallage beaamt woensdag in De Telegraaf dat de politieafdeling fouten heeft gemaakt. "De teleurstelling bij het slachtoffer is pijnlijk en terecht", aldus Wallage. "We hebben onvoldoende alle mogelijke opsporingsmiddelen ingezet, bijvoorbeeld bij de telefoongegevens. We hadden eigenlijk de strategie moeten toepassen die het slachtoffer heeft gebruikt."

De uit Somalië afkomstige M. werd eerder dit jaar veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Vanwege de aard van de straf is inmiddels een procedure gestart om de verblijfsvergunning van de man in te trekken.