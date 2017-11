Arriva wil deel spoor overnemen van NS

Dat laat topman Anne Hettinga dinsdag weten in een interview met De Telegraaf. "We kunnen de grootste worden door bij nieuwe aanbestedingen delen van het hoofdrailnet in te lijven en met eigen flitstreinen op de hsl te rijden", stelt Hettinga in de krant.

Hettinga pleit voor een "volledig geliberaliseerd" ov in Nederland, waarbij NS haar monopoliepositie kwijtraakt en iedere vervoerder gelijke kansen krijgt. "Het nieuwe regeerakkoord is veelbelovend, maar het beleid moet nog wel handen en voeten krijgen op het ministerie. Dat kan wel sneller."

In het regeerakkoord is opgenomen dat na afloop van de huidige concessie (rechten) voor de NS op het hoofdrailnet, die loopt tot 2025, de mogelijkheid voor meer marktwerking wordt opengehouden.

Ook dreigt de NS de concessie op de HSL Zuid te verliezen als het ondermaats blijft presteren en heeft het nieuwe kabinet voorgenomen om meer sprintertrajecten van het hoofdrailnet aan te besteden zodat ook private vervoerders hier op kunnen intekenen.

Biodiesel

Arriva heeft in Zwitserland 18 tot 24 treinen besteld, waarvan het de bedoeling is dat ze vanaf 2020 op biodiesel, brandstof die gemaakt wordt uit plantaardige olie of dierlijk vet, gaan rijden. Uiteindelijk moeten ze in Noord-Nederland op batterijen gaan rijden.

De topman laat weten de Nederlandse omzet tot 2021 met veertig procent te willen vergroten. Op dit moment worden 147 treinen en 1.550 bussen ingezet. Dat aantal moet de komende jaren met een derde groeien.

Het ministerie van Infrastructuur laat in een reactie aan De Telegraaf weten blij te zijn dat Arriva meedenkt over de toekomst van het spoor. Volgens het ministerie zal een eventueel gesprek met Arriva niet voor 2020 plaatsvinden, als de evaluatie van de prestaties van de NS is afgerond.