Storing bij luchtverkeersleiding zorgt voor ernstige hinder vliegverkeer Schiphol

"Het verkeersleidingssysteem is inmiddels succesvol opnieuw gestart", aldus Luchtverkeersleiding Nederland LVNL.

"Het neemt tijd voordat het hele systeem volledig operationeel is en de verkeersafhandeling weer op normaal niveau is. Samen met de luchtvaartsectorpartijen zijn we bezig om de capaciteit de komende uren op een veilige en verantwoorde manier te verhogen."

De oorzaak van de storing is niet duidelijk. De storing ontstond dinsdag rond het middaguur en als snel werd gemeld dat deze was verholpen. Later kwam de luchthaven op dit bericht terug.

Vertraging

Als gevolg van de storing annuleerde KLM tot dusver al tachtig vluchten. Ook andere luchtvaartmaatschappijen waaronder Easyjet, Ryanair en British Airways kampen met annuleringen en vertragingen.

Ook supporters van Feyenoord behoren tot de gedupeerde reizigers. Twee vluchten naar Manchester, van Flybe en KLM, zijn geannuleerd. Daar begint dinsdagavond om kwart voor negen de Champions League wedstrijd tussen Manchester City en Feyenoord.

Advies

Een woordvoerder van Schiphol verwacht dat de gevolgen van de storing de rest van de avond nog goed merkbaar zijn. Schiphol adviseert reizigers om de app of de website van de luchthaven in de gaten te houden om te zien of hun vlucht is vertraagd. Daarnaast kunnen ze contact opnemen met de luchtvaartmaatschappij waarmee ze vliegen.