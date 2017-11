OM start onderzoek naar blokkade A7 richting Sinterklaasintocht Dokkum

De personen die de blokkade op de A7 bij Oudehaske veroorzaakten, zijn zaterdag niet gearresteerd. Wel zijn hun gegevens opgenomen door de politie.

Het OM meldt in een verklaring dat er een onderzoek is gestart, omdat het blokkeren van een snelweg strafbaar is. Door de blokkade is volgens het OM een gevaarlijke situatie ontstaan, omdat de bussen plotseling moesten remmen. Daarbij vonden meerdere kleine ongelukken plaats en ontstond er een grote file.

Confrontatie

Uiteindelijk mochten de demonstranten tegen Zwarte Piet hun weg niet vervolgen naar de landelijke intocht in Dokkum. De politie was bang voor een confrontatie met demonstranten voor Zwarte Piet die al in Dokkum aanwezig zouden zijn.

De burgemeester van Dongeradeel, Marga Waanders (PvdA), betreurt de gang van zaken. "Mensen hebben gebruikgemaakt van hun recht om te komen demonstreren en er zijn op voorhand goede afspraken gemaakt," aldus de burgemeester in een brief.

Een aantal dagen voor de intocht ontstond op sociale media ook een initiatief van voorstanders van Zwarte Piet om in Dokkum te komen demonstreren en de demonstratie van anti-Piet-betogers te blokkeren. Hoewel ook de voorstanders vooraf door de gemeente waren benaderd, hadden ze geen demonstratie aangemeld. Het OM constateerde dat de groep voorstanders uit was op "opruiing".