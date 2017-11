Verdediging zaak Everink mag scenario's dood zakenman tonen op zitting

De rechtbank stond het verzoek dinsdag toe tijdens een regiezitting. De reconstructie gaat volgens raadsman Bob Kaarls onder meer dieper in op het letsel dat is toegebracht.

De advocaten proberen op verschillende manieren de onschuld van De J. aan te tonen. Vrijwel alle verzoeken voor nader onderzoek werden echter door de rechtbank afgewezen.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wijst alles in de richting van de verdachte. Hij was als laatste bij Everinks villa in Bilthoven, Everinks bloed is in zijn auto gevonden en hij had een forse schuld bij het slachtoffer. De J. houdt vol dat hij is ontvoerd en dat anderen Everink hebben gedood.

Mes

De 3d-simulatie toont onder meer hoe en met welke messen kan zijn gestoken en hoe het slachtoffer daarop kon reageren. Een foto van een stuk weefsel laat bijvoorbeeld zien dat er met een 'tweezijdig scherp voorwerp' zou zijn gestoken, licht Kaarls toe. Dat is een ander mes dan het OM aanwijst als moordwapen.

Ook mag Kaarls op de zitting van 11 december twee deskundigen horen. Het gaat om het echtpaar Eikelenboom van het forensisch bureau IFS. Zij hebben in opdracht van de verdediging de moord geanalyseerd en onderzocht.

De rechtbank heeft 11, 12 en 13 december uitgetrokken voor het proces. De uitspraak staat gepland op 23 januari.