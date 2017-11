Lichaam van omgebrachte vrouw verpleeghuis in Puttershoek opgegraven

De opgraving was maandag, bevestigt een woordvoerster van het OM na berichtgeving door RTV Rijnmond.

Op maandag kwam het nieuws naar buiten over de aanhouding van een 21-jarige Rotterdammer die in verscheidene verpleeghuizen werkte. Hij wordt ervan verdacht dat hij de vrouw in Puttershoek heeft gedood door haar insuline toe te dienen terwijl daar geen medische noodzaak voor was.

Soortgelijke incidenten waren er met twee andere hoogbejaarde vrouwen, één in Rotterdam en één in hetzelfde verpleeghuis in Puttershoek. Zij werden onwel maar overleefden het. Het OM verdenkt hem ook van deze twee pogingen tot moord.

Het OM zegt dinsdag dat niet uitgesloten wordt dat de verdachte mogelijk elders nog de fout in ging, maar daar zijn nu geen aanwijzingen voor.