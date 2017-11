Giftige stof GenX aangetroffen in water Noord-Brabant

"Op dit moment is er dus geen enkel gevaar voor de volksgezondheid. Het drinkwater kan gewoon worden gedronken", laat een woordvoerder van het waterschap in Aa en Maas dinsdag aan NU.nl weten.

In het water van de rioolwaterzuivering van Eindhoven werd 130 nanogram GenX per liter water aangetroffen en in Aarle-Rixtel was dat 22 nanogram per liter. De maximale hoeveelheid die van Rijkswaterstaat in het drinkwater mag zitten, is 150 nanogram.

De waterschappen gaan in samenwerking met waterleidingbedrijf Evides en Rijkswaterstaat onderzoek doen naar welk bedrijf GenX in het oppervlaktewater heeft geloosd. Evides en Rijkswaterstaat hebben de aanwezigheid van GenX in het water gemeld aan de waterschappen, waarna de waterschappen direct metingen zijn gaan doen.

"We gaan een lijst opstellen van bedrijven die mogelijk GenX gebruiken", zegt de woordvoerder van het waterschap in Aa en Maas. "Het wordt onder meer gebruikt om teflon te produceren en textiel vuilafstotend te maken en ook als smeermiddel voor sloten en kettingen."

"We ontdekken steeds vaker giftige stoffen in het oppervlaktewater waarvan we geen idee hadden dat die erin zaten en dat is natuurlijk enorm schrikken", aldus de woordvoerder.