Lekkende agent Den Haag opgepakt

Het Openbaar Ministerie (OM) geeft geen verdere informatie.

In juni werd ook al een Haagse agent opgepakt op verdenking van lekken. De man volgde van half 2016 tot en met februari 2017 een opleiding aan de politieacademie en liep in de maanden januari en februari stage bij de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB). Daar liep hij mee in het bewakingsteam van Wilders. Na februari ging de man volgens het OM weer weg bij de DBB en keerde hij terug naar de eenheid Den Haag.

In februari werd een andere beveiliger, Faris K., aangehouden. Hij was bij de DBB belast met het maken van zogenoemde omgevingsscans voor de beveiliging van Wilders. K. zou loslippig zijn geweest over zijn werk tegenover bekenden.

Het is niet bekend of er een verband bestaat tussen die zaken en de nieuwe arrestatie.