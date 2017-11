Medewerker verpleeghuis Puttershoek verdacht van moord op bewoonster

Dat laat het Openbaar Ministerie maandag weten. De politie hield de man uit Rotterdam vrijdag aan.

Het onderzoek startte toen een vrouw uit een verpleeghuis in Binnenmaas onwel werd en werd opgenomen in het ziekenhuis. Daar bleek dat er bij haar zonder medische noodzaak insuline was toegediend.

Tijdens het onderzoek kwamen er nog twee gevallen naar boven, waarbij in één zaak een vrouw uit een verpleeghuis in Binnenmaas is overleden. Bij de andere zaak gaat het om een vrouw uit een verpleeghuis in Rotterdam, die tevens onwel werd. De verdachte had bij alledrie de vrouwen insuline ingediend. Volgens het OM gaat het om "bejaarde dames".

De verdachte heeft bij een aantal zorginstellingen gewerkt. Het OM laat weten dat het onderzoek wordt voortgezet. "Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de drie incidenten, maar het onderzoek is net begonnen'', aldus het OM.

De Rotterdammer zit vast in beperkingen en mag daarom alleen contact hebben met zijn advocaat.