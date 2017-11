College oordeelt dat politie hoofddoek bij agente niet kan verbieden

Volgens het College is sprake van discriminatie en heeft de politie niet voldoende onderbouwd waarom de hoofddoek niet is toegestaan.

De politie verbood de hoofddoek omdat sprake moest zijn van "een neutrale en uniforme gezichtsuitdrukking" bij agenten.

De kwestie was aan het College voorgelegd door een agente die werkt op de serviceafdeling van de nationale politie, waar ze het 0900-nummer beantwoordt. Via een videoverbinding neemt ze onder meer aangiftes op.

Momenteel doet ze haar werk in burgerkleding waarbij ze een hoofddoek draagt, terwijl haar collega's het politie-uniform dragen. De politie verbiedt de vrouw om ook haar uniform te dragen in combinatie met de hoofddoek.

Neutraal

De politie draagt als argument aan dat het uniform "lifestyle neutraal" moet zijn, wat betekent dat ieder zichtbaar teken van religie of een politieke overtuiging verboden is. Daarnaast is de neutrale uitstraling ook in het belang van de veiligheid van agenten, meldt de politie.

Volgens het College houdt dit argument echter geen steek, omdat de agente niet direct contact heeft met burgers en burgers haar vaak niet kunnen zien. De "neutrale" uitstraling komt daarbij dus niet in het geding. Omdat ze alleen via een videoverbinding contact heeft met burgers, is haar veiligheid bovendien ook niet in gevaar, aldus het College.

Daarnaast weerlegt het College de argumenten van de politie, omdat de vrouw momenteel ook al een hoofddoek mag dragen tijdens haar werk, zij het alleen in combinatie met burgerkleding.

Advies

Het College voor de Rechten van de Mens werd in 2011 opgericht en heeft als belangrijkste taak te toetsen of het zogenoemde gelijkheidsbeginsel, dat stelt dat iedereen voor de wet gelijk is, wordt geschonden. Het College heeft een adviserende functie.

De politie zegt in een reactie dat het de uitspraak van het College "grondig gaat bestuderen". "De politie wil een diverse organisatie zijn, van en voor iedereen. Daarom neemt de politie het oordeel van het College serieus," aldus het persbericht.

Principe

De betreffende politievrouw laat weten dat ze met de politie in gesprek wil om te kijken of zij voortaan haar uniform én hoofddoek mag dragen tijdens haar werk. De agente is blij met de uitspraak van het College. De uitspraak is echter niet bindend dus de politie mag die naast zich neerleggen. Bovendien zegt het college niets over agentes in andere functies die een hoofddoek zouden willen dragen.

De advocate van de vrouw, Betül Özates, vindt het erg jammer dat het college daar niet op ingaat. Ze had dat wel verwacht en ze wijst erop dat haar cliënt juist een principiële uitspraak heeft willen uitlokken.

De twee hopen dat het positieve oordeel van het college ''een stevige aanzet'' vormt voor de politie om toch de regels op dit vlak te herzien. Özates wijst erop dat landen als Groot-Brittannië, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland politievrouwen wel toestaan een hoofddoek te dragen.