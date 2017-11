'Agenten wisten dat Henriquez geen wapen had'

"Er was geen vuurwapen en er was geen concrete of reële vrees daartoe", aldus de officier van justitie maandag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Later maandag formuleert de officier de strafeis tegen de twee agenten die terechtstaan voor de fatale arrestatie van de Arubaan.

Henriquez riep meerdere keren tegen agenten dat hij een wapen bij zich droeg en greep daarbij naar zijn kruis, hij lachte daarbij. Politie, beveiligers en vrienden probeerden hem meerdere keren van het terrein te krijgen, tevergeefs.

Omdat hij bleef roepen dat hij een wapen had, is besloten hem aan te houden. Henriquez verzette zich daar heftig bij en er kwamen vijf agenten te pas aan de arrestatie.

Pas nadat Henriquez geen weerstand meer bood, hij was toen buiten westen, gingen de agenten van hem af. Vervolgens is er nooit meer gecheckt of hij een wapen had.

"Niet te begrijpen", aldus de officier van justitie. Zeker omdat een van de verdachte agenten zegt dat hij wel dacht dat Henriquez een wapen bij zich droeg. De aanklager gelooft dat niet.