'Bijna kwart van gemeenten heeft geen beleid op gebied van kindermishandeling'

Uit het rapport blijkt ook dat bijna een kwart van de gemeenten nog steeds geen of onvoldoende preventiebeleid heeft.

In de online enquête waaraan 169 gemeenten deelnamen, geven gemeenten aan dat ze maar beperkt zicht hebben op de doelgroepen met een verhoogd risico op kindermishandeling. Wel is dit verbeterd ten opzichte van het onderzoek van de Kinderombudsman uit 2014, toen twee derde van de gemeenten aangaf voor geen enkele doelgroep specifiek beleid te hebben.

Volgens Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer ontwikkelen steeds meer gemeenten beleid om kindermishandeling tegen te gaan. Kalverboer is daar blij mee, maar noemt het "onbegrijpelijk" dat toch nog achttien procent van de gemeenten onvoldoende preventiebeleid heeft en daarnaast 5 procent van de gemeenten aangeeft helemaal niet aan preventie te doen. Ook ontbreekt het in veel gemeenten aan voorlichting aan jonge ouders over geweldloos opvoeden.

Themaweek

De presentatie van het rapport in Den Haag luidt de Week tegen Kindermishandeling in. Naar schatting worden 118.000 kinderen per jaar mishandeld. Dat betekent dat gemiddeld in iedere schoolklas van dertig leerlingen één kind zit dat te maken heeft met verwaarlozing, fysiek of psychisch geweld. Geschat wordt dat mishandeling leidt tot vijftig doden per jaar.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) laat weten dat de aanpak ervan de komende jaren een "absolute prioriteit" heeft. "Voor tienduizenden kinderen in Nederland is het de dagelijkse realiteit. Kindermishandeling is, samen met andere vormen van huiselijk geweld, het grootste geweldsprobleem van onze samenleving", aldus de minister. Hij komt in het voorjaar met een actieplan om de mishandeling van kinderen "drastisch" terug te dringen.