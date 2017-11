Privacy gezochte crimineel verder ingeperkt met sneller tonen foto

Dat zijn de regels rond het tonen van beelden en het melden van de identiteit van een voortvluchtige. De uit 2009 stammende regel was aan vervanging toe, aldus het Openbaar Ministerie (OM). Het recht op privacy van verdachten wordt in de nieuwe Aanwijzing verder ingeperkt.

"Zelfs als we geen zaak hebben, kunnen we voor een goede en slagvaardige opsporing de identiteit van iemand prijsgeven, ter voorkoming van een misdrijf of nieuw misdrijf. Een alertering bijvoorbeeld", zegt Greive. Alle mogelijke kanalen worden daarvoor ingezet.

Met deze verruiming denkt het OM meer zaken te kunnen oplossen. Greive. "De techniek heeft de afgelopen jaren niet stilgestaan. Wij ontvangen steeds meer en steeds scherper beeldmateriaal. Dat willen we kunnen gebruiken, zonder de privacybelangen van met name slachtoffers uit het oog te verliezen."

Greive verwacht geen problemen met privacywaakhonden. "We zetten al jaren opsporingsberichtgeving in als instrument. De inzet leidt niet vaak tot een klacht. En bovendien: criminelen die 'on the run' zijn, gaan ons niet bellen met een klacht." Wel geeft hij aan dat ieder besluit goed moet worden onderbouwd.