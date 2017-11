Na uren vertraging ligt spoorbrug Utrecht op zijn plek

De brug had zondagochtend al op zijn plek moeten liggen, maar er was vertraging. De waterstand was te laag waardoor de brug niet goed op een ponton kon steunen. Rijkswaterstaat zette de sluizen bij Wijk bij Duurstede open zodat er meer water het kanaal instroomde.

Het ponton moest precies op 9 meter hoogte liggen. Alleen zo kon de nieuwe brug kaarsrecht tussen de twee bestaande bruggen worden geplaatst. Aan het einde van de middag kwam de ruim 3000 ton wegende nieuwe stalen spoorbrug in beweging. Vanaf daar werd hij van het ponton op de kant gezet.

De uitloop van de werkzaamheden had gevolgen voor het scheepvaartverkeer. Dat lag de hele dag stil. Ook reden er dit weekeinde geen treinen tussen Utrecht en Woerden.

Bioscoop

De spectaculaire operatie trok veel bekijks. Op het dak van de bioscoop stonden honderden mensen te kijken. Op de oevers was het eveneens druk. Verschillende webcams trokken duizenden kijkers.

Door de vertraging kon het werk niet in het weekeinde worden afgerond. Waarschijnlijk wordt het werk in de nacht van maandag op dinsdag verder afgemaakt, maar dit levert geen hinder op voor de treinenloop of scheepvaartverkeer, aldus ProRail. Naar verwachting rijdt volgend jaar april de eerste trein over de brug.