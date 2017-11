Grote brand gewoed in binnenstad Groningen

Het gaat om een hoekpand in de Carolieweg, een winkelstraat in de oude binnenstad. Rond 11.00 uur is het sein brand meester gegeven.

Of er nog mensen in de woning verblijven en hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog onduidelijk. De brand woedde in de kapconstructie van de zolder in het hoekpand. Daardoor kon de brandweer er lastig bij. Een deel van het dak is gesloopt om de brand te kunnen blussen.

Omliggende woningen werden ontruimd. Omwonenden werd geadviseerd om de ramen en deuren te sluiten. Bij de brand kwam veel rook vrij.