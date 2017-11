Rijksrecherche had betere beelden van aanhouding Henriquez wel in bezit

Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksrecherce in opdracht van het Openbaar Ministerie.

"We verzekeren dat dit niet expres is gebeurd", aldus een woordvoerder van het OM tegen NU.nl. Hij geeft wel toe dat dit pijnlijk is. Vooral in een zaak waarin de familie en advocaten donderdag besloten de rechtszaal te verlaten omdat er in hun ogen geen gedegen onderzoek is gedaan naar de dood van de Arubaan.

De advocaat van de nabestaanden, Richard Korver, kondigde maandag bij aanvang van het proces, die draait om de fatale aanhouding van Henriquez in 2015, aan over nieuwe beelden van de arrestatie te beschikken. Deze werden dinsdag in de rechtszaal getoond en bleken niet nieuw, maar van een veel betere kwaliteit dan de compilatie die door de Rijksrecherche was samengesteld.

Compilatie

"Inmiddels is duidelijk dat van twee van de drie filmpjes de oorspronkelijke, scherpere beelden al in een vroeg stadium van het onderzoek in het bezit waren van de Rijksrecherche", valt er te lezen in de verklaring. "Per abuis zijn die intern niet ter beschikking gesteld aan de samensteller van de compilatie. Daardoor zijn beelden van mindere kwaliteit gebruikt en in het strafdossier terecht gekomen. Het OM betreurt deze gang van zaken."

De rechter sprak dinsdag zijn verbazing uit over het feit dat Korver in het bezit was gekomen van de beelden van betere kwaliteit. "Ik heb bij het bekijken van de fragmenten mij wel eens afgevraagd of er geen betere beelden waren." Nu blijkt dat deze er wel waren.

E-mail

Het OM gaat ook in op een derde filmpje dat het in bezit heeft. De Rijksrecherche zegt hierover alleen te beschikken over beelden van mindere kwaliteit. "Het filmpje is destijds ingestuurd per e-mail, echter de Rijksrecherche heeft de identiteit van de persoon achter dit e-mailadres niet kunnen vaststellen." Ze zeggen dit wel meerdere malen te hebben geprobeerd.

Een detectivebureau ingeschakeld door de nabestaanden, wist de persoon wel te achterhalen. Korver zegt hierover op Twitter dat uit de verklaring niet duidelijk wordt waarom de e-mails van de Rijksrecherche niet zijn opgenomen in een strafdossier.

Uitleg

Advocaat Korver heeft vrijdag nogmaals verbaasd gereageerd op de verklaringen van het OM. "De nabestaanden constateren dat minst genomen sprake is van een combinatie van een ongelukkige samenloop van omstandigheden en amateurisme", zo valt te lezen in een verklaring. Korver heeft van de nabestaande de opdracht gekregen om nadere uitleg te vragen aan het OM.

De woordvoerder van het OM laat weten dat de officier van justitie maandag in zijn requisitoir op het incident zal terugkomen. Dan wordt ook de strafeis bekend gemaakt. Of het interne onderzoek nog verdere gevolgen zal hebben is nog niet duidelijk.