AIVD waarschuwt voor groeiende dreiging Nederlandse jihadvrouwen

De dreiging die beide groepen vormen voor Nederland neemt toe, zeker nu het kalifaat is afgebrokkeld en uitreizigers mogelijk terugkeren. Een klein deel is bereid geweld te gebruiken.

Daarvoor waarschuwt de veiligheidsdienst AIVD vrijdag in een rapport over de rol van vrouwen binnen het jihadisme.

Het is de eerste keer dat de dienst met deze aantallen naar buiten komt, meldt een woordvoerster. Volgens de dienst moet de rol van vrouwen in het jihadisme niet worden onderschat. Ze zijn vaak erg toegewijd aan de jihadistische zaak, zowel de vrouwen in Nederland als in het strijdgebied.

Vrouwen werden tot nu merendeels op de achtergrond ingezet, maar omdat IS nu in het nauw zit en een tekort aan strijders heeft, worden ze actiever bij de strijd en het geweld betrokken. Vrouwen in het strijdgebied hebben van IS toestemming gekregen om wapens en zelfmoordgordels te dragen. ''Een aanzienlijk aantal Nederlandse vrouwen doet dit ook'', aldus het rapport. Sommige vrouwen hebben daar volgens de AIVD een wapentraining gekregen.

Netwerk

De jihadvrouwen die op dit moment nog in het strijdgebied zijn, zitten daar al zeker drie jaar en bouwden vaak een groot jihadistisch netwerk op. Meer dan tien vrouwen zijn teruggekeerd naar Nederland, veelal vóór 2015.

Daarna is het moeilijker geworden, ook omdat IS terugkeer tegenhoudt. Weliswaar zijn teruggekeerde vrouwen vaak teleurgesteld, toch houdt een flink deel vast aan het jihadistische gedachtegoed.

De AIVD denkt verder dat tenminste honderd Nederlandse kinderen in het strijdgebied zitten. Hoeveel kinderen de Nederlandse vrouwen daar inmiddels erbij hebben gekregen, is niet duidelijk. De kinderen van deze jihadvrouwen, zowel in Nederland als in het strijdgebied, worden vaak geïndoctrineerd met het jihadistische gedachtegoed. De AIVD spreekt hierbij van een indirecte dreiging en ook die neemt toe.