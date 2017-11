Veertien jaar cel voor moord op Miriam Sharon in 1990

Het Openbaar Ministerie (OM) had eerder zestien jaar cel geëist.

De rechtbank spreekt van een brute moord en hekelt dat de 53-jarige E. nooit een verklaring heeft willen geven voor zijn daad. ''Hierdoor hebben de nabestaanden 27 jaar lang in onzekerheid geleefd", aldus de rechter.

DNA-onderzoek leidde in 2016 tot de aanhouding van de man. De zaak werd heropend door een zogeheten coldcase-team van de politie. Met nieuwe technieken werd een DNA-spoor aangetroffen op een sigaret en een nagelschaartje in de woning. Een vergelijking in de DNA-database leverde een match op met E.

De in Israël geboren Sharon werd op 8 oktober 1990 omgebracht in haar woning in Den Haag. Ze was met een mes in haar hals gestoken en haar keel was doorgesneden.

Haar toen 7-jarige dochter legde een verklaring af, waarin ze beschreef dat een man in een zwarte jas aan de deur was gekomen en zichzelf naar binnen had gelaten. Ze kende de man niet. E. was toen ook een verdachte in de zaak, maar het onderzoek heeft niet tot een aanhouding geleid.