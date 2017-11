Vier jaar cel en werkstraf voor dodelijk ongeluk Loosdrecht

Het Openbaar Ministerie (OM) had eerder respectievelijk vijf en drie jaar cel geëist tegen de vader en de zoon. Volgens de rechter staat het vast dat Van W. en zijn zoon Casper (33) aan het straatracen waren.

De vader gaf eerder toe wel te hard te hebben gereden, maar niet met de snelheid van circa 167 kilometer per uur die aan hem wordt toegeschreven na onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Getuigen verklaarden daarnaast dat beiden bumper aan bumper reden, met snelheden tot wel 200 kilometer per uur.

De vader bleek tevens twee keer zoveel te hebben gedronken als toegestaan.

Door de aanrijding kwam een 19-jarige vrouw om het leven. Op 16 maart 2016 draaide ze in Loosdrecht met haar Toyota de weg op, toen ze door de Porsche van Walter van W. in de flank werd aangereden. De vrouw raakte zwaargewond en overleed twee weken later aan haar verwondingen.

'Opgejut'

De twee hebben elkaar over een afstand van ongeveer drie kilometer weliswaar ''opgejut" door met hoge snelheden kort op elkaar te rijden, maar het staat in de ogen van de rechtbank niet vast dat dit vlak voor de klap ook nog zo was.

Bij het opleggen van de straf woog de rechtbank ook mee dat de vader als drankrijder vijfmaal eerder met justitie in aanraking kwam.

De zoon kon na het ongeval tijdig tot stilstand komen en is niet op de Porsche van zijn vader ingereden. De rechtbank memoreerde verder dat de zoon - in tegenstelling tot zijn vader - niet te veel had gedronken. Hij leek vlak voor het ongeval ''al een beetje afgehaakt", aldus de rechtbank.

Een rijverbod gaat altijd in na het uitzitten van de straf.