Man (31) krijgt drie jaar cel en tbs voor doodsteken vrouw Utrecht

''Door de totale willekeur had iedereen het slachtoffer kunnen zijn", stelt de rechtbank in Utrecht vrijdag.

Op 28 februari werd de 41-jarige vrouw uit Soest neergestoken op de Croeselaan. Ze raakte hierbij zwaargewond, maar overleed later in het ziekenhuis. Vlak na het incident werd S. opgepakt.

S. zei tijdens een eerdere zitting dat hij in een psychose verkeerde en dat hij wilde dat het doodsteken niet was gebeurd. Stemmen zouden hem verteld hebben dat hij het moest doen, aldus de verdachte.

Uit onderzoek van het Pieter Baan Centrum (PBC) is gebleken dat bij de man sprake is van schizofrenie en dat hij in hoge mate ontoerekeningsvatbaar is.

Strafeis

Het Openbaar Ministerie had negen jaar celstraf en tbs geëist tegen de man. In de strafeis werd de verdachte zwaar aangerekend dat hij had besloten te stoppen met het slikken van zijn medicatie. De rechtbank heeft echter geoordeeld dat dit juist onderdeel van zijn ziekte is en wijkt daarom af van de eis.

De rechter heeft daarnaast bepaald dat de man de volledige straf van drie jaar moet uitzitten voordat hij kan beginnen met zijn tbs-behandeling. Ook moet S. de nabestaanden 200.000 euro schadevergoeding betalen.

Poging doodslag

S. is in zijn thuisland eerder veroordeeld voor een poging tot doodslag en zat daarom drie jaar in een psychiatrische kliniek. De man verbleef in Nederland zonder vaste woon- of verblijfplaats. Eind februari nam hij zijn intrek in een hotel in Utrecht.