Nederlander in Duitsland opgepakt voor grote online drugshandel

In zijn woning in het Duitse Wuppertal, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, vond de politie 200 kilo drugs met een waarde van zo'n 3 miljoen euro. Het assortiment ging van xtc tot amfetamine en van cocaïne tot cannabis-chocolaatjes.

De Nederlander wordt ervan verdacht dat hij de drugs verhandelde via het dark web, een onderdeel van internet dat moeilijker toegankelijk is omdat er speciale software voor is vereist. De drugs stuurde hij volgens de politie per post naar zijn klanten, die onder meer in de Verenigde Staten, Thailand en Australië wonen.

Toen een speciaal team de woning in Wuppertal binnenviel, reageerden de echtgenote van de verdachte en hun kind verrast. De autoriteiten vermoeden dat zij niets wisten over de drugshandel. De man zou zijn illegale postorderbedrijf hebben uitgebaat vanuit een andere woning in de Duitse stad die hij speciaal daarvoor huurde.