Vijf jaar cel voor verkrachting meisje (12) in trein

De man moet daarnaast een schadevergoeding van 10.000 euro betalen aan het meisje. De straf is hoger dan de twee jaar die de aanklager had geëist.

Adam V.B. uit Vleuten sprak op 6 mei 2015 af met het slachtoffer en lokte haar een trein in. Vervolgens duwde hij haar in het toilet van de trein, waar hij haar tot allerlei seksuele handelingen dwong. Daarna heeft hij het meisje zonder geld en zonder telefoon achtergelaten in de trein.

De man zou in maart door agenten naar de rechtbank gebracht worden, maar hij was spoorloos. In mei verscheen hij alsnog maar de rechters wilden nader onderzoek. Op de zitting twee weken terug bleek V.B. de benen genomen te hebben naar Spanje. Hij was er ook donderdag niet.

De man is ook veroordeeld voor vervaardiging en bezit van kinderporno. Hij maakte beelden van een 14-jarig meisje dat enige dagen bij hem thuis verbleef.