Advocaat nabestaanden: Risico dood Henriquez bewust aanvaard

Dat werd duidelijk tijdens de vierde zittingsdag in de zaak die draait om de fatale aanhouding van Henriquez tijdens een festival in Den Haag in 2015.

Volgens Korver is er dan ook sprake van doodslag. Hij sprak het vermoeden uit dat het Openbaar Ministerie (OM) dit niet ten laste zal leggen in de strafeis die maandag wordt uitgesproken. Het OM laat desgevraagd aan NU.nl weten dat dit nog niet zeker is.

De nabestaanden en hun advocaten hebben donderdag de rechtszaal uit protest verlaten. De nabestaanden zijn ontevreden over de gang van het proces en hebben het gevoel dat de rechtbank hun argumenten niet serieus neemt. Ze hebben besloten niet meer terug te keren in de rechtszaal tot aan het vonnis. Onder anderen de moeder, zussen en neef waren tot nu toe bij nagenoeg alle zittingen aanwezig.

Standpunt

Korver mag als advocaat van de nabestaanden het woord voeren maar de strafeis wordt bepaald door het OM. De rechter kan de argumenten van Korver wel meenemen in zijn overweging, die daarom uitvoerig zijn standpunt bepleitte.

Korver zegt dat de agenten hadden moeten weten dat de combinatie van geweldshandelingen hadden kunnen leiden tot de dood van de Arubaan. De advocaat voegt daaraan toe dat zijn cliënten niet denken dat de agenten op de dood uit waren van Henriquez, maar dat zij vanuit hun functie als agent en hun daarbij horende training hadden moeten weten wat de gevaren waren.

Zuurstoftekort

"Het gebruik van pepperspray zoals bij de heer Henriquez, kan leiden tot kortademigheid", aldus de advocaat. "Dat staat ook vermeld in de ambtsinstructie voor agenten. Daarnaast hebben we op de beelden van de arrestatie gezien dat een van de agenten op de rug drukt van Henriquez terwijl hij met zijn buik op de grond ligt. Ook dit bemoeilijkt het ademhalen. Dit in combinatie met een nekklem zorgden samen voor zuurstoftekort dat bij Henriquez heeft geleid tot de dood."

De exacte doodsoorzaak van Henriquez staat centraal in de rechtszaak. Drie deskundigen, van wie twee in opdracht van de verdediging een rapport opstelden, zeggen dat de Arubaan is overleden aan de gevolgen van een acuut stress syndroom. Dat leidde volgens hen tot hartritmestoornissen en zuurstoftekort.

De patholoog-anatoom van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is er echter van overtuigd dat de man is overleden door de toepassing van drukgeweld op de hals en het daarbij ontstane zuurstoftekort. Het acuut stress syndroom sluit zij niet uit, maar dan in een bijrol en niet als doodsoorzaak.

Ze zijn er het wel allen over eens dat het geweld tijdens de arrestatie heeft geleid tot de dood van Henriquez. Net als dat de toegepaste nekklem tot verwondingen heeft geleid.

Hulpverlening

Korver wijst er tijdens de zitting ook op dat de agenten tekort zijn geschoten in de hulpverlening nadat Henriquez zijn bewustzijn was verloren. "Volgens de ambtsinstructie moet er direct huplverlening worden opgeroepen als daar reden toe is", legt Korver uit. "Er zitten ruim twee minuten tussen het constateren van het buiten bewustzijn en het vervoeren met de ME-bus naar het bureau. Dit terwijl er een ambulance op het terrein van het festival aanwezig was."

Volgens Korver is de ambulance pas opgeroepen na aankomst op het politiebureau. "Dat zijn acht minuten later", zegt de advocaat. De agenten hebben volgens Korver verklaard dat Henriquez pas onwel is geworden in de bus. Medici die Henriquez hebben behandeld zeggen dat zij na het zien van de beelden het aannemelijk vinden dat de man al op het terrein onwel werd.

Agenten

De twee agenten, die vanwege anonimiteit worden aangemerkt met DH01 en DH02, zijn volgens Korver verantwoordelijk. DH01 was de agent die de nekklem toepaste en DH02 had als groepscommandant de leiding.

De agenten zelf zeggen dat het toegepaste geweld nodig was omdat Henriquez zich hevig verzette. DH02 zei eerder deze week dat hij geen ambulance had opgeroepen omdat de sfeer daarvoor te dreigend was. Hij zegt de hulpdiensten onderweg te hebben opgeroepen. Daarnaast constateerde hij na de aanhouding dat Henriquez zowel een ademhaling als een hartslag had.