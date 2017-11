Verdachte in zaak vermiste Amsterdamse mogelijk betrokken bij derde moord

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf dat het om de 26-jarige Monique gaat. De vrouw werd in 2003 doodgeslagen. De dader liet haar lichaam achter bij het IJmeer.

Verdachte Sjonny W. werd in juni aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing van Sabrina. Hij wordt ervan verdacht de vrouw te hebben omgebracht. Haar lichaam is ondanks diverse zoekacties nog steeds niet gevonden.

De 30-jarige vrouw is voor het laatst te zien op camerabeelden toen zij in de nacht van 7 op 8 maart haar woning verliet. Sindsdien ontbreekt van haar ieder spoor.

W. is na zijn aanhouding in verband gebracht met de dood van de 30-jarige Mirela uit Roemenië. Zijn DNA is aangetroffen op de vuilniszakken waarin haar stoffelijke resten zaten. De vuilniszakken waren achtergelaten in de Wamelstraat in Amsterdam.

Onopgeloste moorden

Het OM laat aan NU.nl weten naar nog meer onopgeloste moorden te kijken. Welke dit zijn, kan in verband met het nog lopende onderzoek niet gezegd worden.

De verdachte verschijnt medio december weer voor de rechter in een zogeheten pro formazitting. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.