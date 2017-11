Openbaar Ministerie eist tien jaar cel en tbs voor moord café Nijmegen

De officier van justitie in Arnhem vindt bewezen dat de verdachte het slachtoffer met een vleesmes opzettelijk van het leven heeft beroofd. Dat gebeurde op 30 april dit jaar in een café in de In De Betouwstraat in Nijmegen.

De mannen kregen daar ruzie, waarna de verdachte naar de politie ging om aangifte te doen. Toen dat niet bleek te kunnen, ging hij naar huis, pakte het mes en keerde terug naar het café. Daar stak hij zijn opponent enkele malen in de buik. Het slachtoffer overleed later aan zijn verwondingen.

Volgens de officier van justitie gaat het vanwege die toedracht om moord met voorbedachte raad. De verdachte was zich volgens de aanklager amper bewust van de reikwijdte van zijn daad. Na de steekpartij ging hij naar huis, trok schone kleren aan en fietste terug naar de stad om een biertje te drinken.

Deskundigen typeren de man als verminderd toerekeningsvatbaar.