Beroep tegen straffen in zaak overval bejaarde vrouw Helmond

Het OM is het evenmin eens met de vrijspraak voor twee tipgevers die informatie over waardevolle spullen in de woning van de vrouw hadden verstrekt.

De 86-jarige Mien Graveland werd in augustus 2014 in haar woning in Helmond overvallen. Een van de overvallers gaf zich uit voor een medewerker van een energiebedrijf. De vrouw werd geslagen en vastgebonden aan een tafelpoot. Zij overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Tegen de hoofdverdachte werd jaar 22 jaar cel geëist, tegen zijn medeverdachten respectievelijk achttien en twaalf jaar. De tipgevers hoorden twaalf en achttien maanden cel eisen, maar de rechtbank sprak hen vrij. Volgens het OM ''bevat het dossier voldoende wettig en overtuigend bewijs om tot een veroordeling voor de twee vermeende tipgevers over te gaan''.