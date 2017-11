Agenten noemen geweld bij aanhouding Henriquez noodzakelijk

De agenten zijn anoniem, ze worden aangeduid als DH01 en DH02, ze zitten afgeschermd en hun stemmen worden vervormd.

''Het is verschrikkelijk voor de familie die nu in de zaal zit, maar het geweld was noodzakelijk om hem aan te houden", aldus DH02. De andere agent is overmand door emoties, zijn stem breekt als hij over de arrestatie vertelt. ''Ik heb de hele tijd tegen hem gesproken en gezegd 'werk nou gewoon mee'", zegt DH01, de agent die de omstreden nekklem gebruikte.

Ook de nabestaanden van Henriquez hebben het emotioneel zwaar tijdens de bespreking van het geweld dat is gebruikt tijdens de arrestatie van Henriquez.

Disproportioneel

Diverse deskundigen die zich hebben gebogen over de gewelddadige aanhoudingen, vinden dat de agenten ''disproportioneel geweld" hebben gebruikt en ''ondeskundig" zijn geweest. Dat niemand van de vijf agenten de leiding had of nam, heeft volgens hen voor chaos en paniek gezorgd.

In een eerder, eigen politieonderzoek is het geweld al als disproportioneel bestempeld.

Doodsoorzaak

De 42-jarige Arubaan is een dag na zijn arrestatie in juni 2015 overleden. Hij is opgepakt omdat hij tegen agenten heeft geroepen dat hij een wapen bij zich had en daarbij naar zijn kruis greep. Bij die arrestatie verzet hij zich zo heftig dat vijf agenten en het nodige geweld nodig zijn om hem onder bedwang te houden. Een van de agenten gebruikt hierbij de omstreden nekklem.

Over de precieze doodsoorzaak van Henriquez bestaat de nodige twijfel. Een patholoog van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) verklaart dat dit komt door verstikking als gevolg van samendrukkend geweld op de hals. Twee andere deskundigen bepleiten dinsdag dat de man is overleden door acuut stress syndroom.