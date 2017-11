'Schiphol onderneemt te weinig actie tegen risico's vliegveiligheid'

Een van de grootste pijnpunten vormen de gemiddeld zestien baanwisselingen per dag op Schiphol om geluidshinder te verminderen, schrijft de VNV woensdag aan de Tweede Kamer.

Het verkeer in de lucht en op de luchthaven moet voorspelbaarder worden, aldus de vliegers. Ook het oversteken van auto's en vliegtuigen over landingsbanen in plaats van dat ze eromheen rijden, is de vereniging een doorn in het oog.

Incidenten

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) meldt dat er jaarlijks sprake is van vijftig incidenten, zegt de VNV-woordvoerder. ''Die lopen nu allemaal relatief goed af, maar wat gebeurt er als het een keertje niet goed afloopt?’’

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) oordeelde dit voorjaar al dat de nationale luchthaven complex en druk is geworden en dat de afhandeling van het vliegverkeer minder ingewikkeld moet.

Schiphol laat in een reactie weten dat de OVV in dat rapport ook heeft benadrukt dat Schiphol veilig is. Met de aanbevelingen van de raad is de luchthaven naar eigen zeggen aan de slag gegaan.