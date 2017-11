Man aangehouden in zaak dodelijke schietpartij Blerick

De politie is nog op zoek naar een tweede verdachte van wie de identiteit wel bekend is bij de politie. Eerder werd een 21-jarige man uit Tegelen al aangehouden in de zaak. Een andere man was aangehouden, maar werd weer vrijgelaten en is geen verdachte meer.

De moord had te maken met drugsgerelateerde zaken volgens de politie. De verdachte kon in Rotterdam worden aangehouden na uitgebreid recherche onderzoek.

Na de schietpartij ontstond commotie omdat veel jongeren de straat opgingen. De mobiele eenheid moest de orde herstellen. Politieagenten werden op straat bekogeld met onder andere stenen en hout.