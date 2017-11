Getuige in zaak Holleeder omgekomen bij visongeluk

Het ongeluk gebeurde in Oost-Europa, waar Korkmaz een teruggetrokken bestaan leidde. Toen de man tijdens het vissen zijn hengel uitgooide, zou zijn lijn een elektriciteitspaal geraakt hebben waardoor Korkmaz werd geëlektrocuteerd.

Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam bevestigt tegenover AT5 het overlijden van Korkmaz. "De lokale overheid gaat uit van een tragisch ongeval. Daar twijfelen we niet aan, maar we kunnen het niet bevestigen", zegt een woordvoerder. "Het is schokkend dat iemand zo plots door een tragisch ongeval om het leven komt."

De van oorsprong Turkse Korkmaz was een drugshandelaar in de Amsterdamse onderwereld en had daarin een goed netwerk. Hij was kroongetuige in de zaak tegen drie mannen die verdacht werden van de moord op vastgoedhandelaar Willem Endstra in 2004. Die verdachten werden echter vrijgesproken.

Omstreden

Zijn getuigenis tegen het drietal kon volgens de rechtbank niet gebruikt worden als bewijs, omdat het onjuistheden, discrepanties, onduidelijkheden en tegenstrijdigheden bevatte. De advocaten van de verdediging trokken Korkmaz al eerder in twijfel, omdat hij zijn informatie volgens hen uit de media gehaald zou hebben.

Korkmaz is door het OM ook ingezet als getuige in het proces tegen Willem Holleeder, dat nog loopt. In deze zaak verklaarde hij – net als andere getuigen – dat Holleeder opdrachtgever was van verschillende liquidaties. Volgens Korkmaz werkte Holleeder nauw samen met de in 2011 geliquideerde Stanley Hillis en Dino S., die eerder dit jaar tot levenslang werd veroordeeld.

Volgens het OM was Korkmaz wel een betrouwbare getuige, omdat hij niet om geld of strafvermindering vroeg. Wel wilde hij bescherming. Justitie wil niets zeggen over of hij op het moment van zijn overlijden nog beschermd werd door de Nederlandse autoriteiten.

Gevolgen

Sander Janssen, advocaat van Holleeder, betreurt het nieuws. Eerdere verklaringen van Korkmaz zijn al onderdeel van het dossier tegen zijn cliënt, maar Korkmaz moest nog gehoord worden. "Het is belangrijk om in een direct verhoor te kunnen kijken hoe de met de getuige gemaakte afspraken zijn verklaringen beïnvloed hebben en hoe betrouwbaar die verklaringen zijn. We hebben nu minder mogelijkheden om de juistheid te toetsen, en dat is altijd nadelig voor de waarheidsvinding."

Het OM denkt niet dat de dood van Korkmaz gevolgen heeft voor de bewijslast tegen Holleeder. "Vooralsnog gaan we ervan uit dat er geen grote nadelige gevolgen zijn", aldus een woordvoerder.