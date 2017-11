OM start strafrechtelijk onderzoek naar incident helikopter bij Culemborg

Uit het onderzoek moet duidelijk worden hoe het ongeluk kon gebeuren en of er verwijtbare fouten zijn gemaakt.

Over de invulling van het onderzoek kan een woordvoerder van de marechaussee nog niet meer vertellen. Eerder vandaag startte de Marechaussee een eerste onderzoek, daaruit is gebleken dat er een strafrechtelijk onderzoek nodig is.

Door het incident waarbij een Apache-helikopter tegen de bliksemafleiders van een hoogspanningsmast vloog, zaten meer dan 24.000 adressen enkele uren zonder stroom. De hoogspanningskabels zelf werden niet geraakt door de gevechtshelikopter, maar wel door de bliksemdraden. Daardoor viel de stroom uit.

Laagvliegen

De Koninklijke Luchtmacht blijft avondvluchten uitvoeren in het laagvlieggebied boven de provincie Utrecht en een deel van Gelderland. De omgeving van Zoelmond wordt gemeden zolang de toedracht van het incident niet bekend is.

Dat heeft de luchtmacht dinsdag verklaard. Ook bood de luchtmacht excuses aan. "De vliegers zijn erg geschrokken. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. We vinden het ontzettend vervelend dat zoveel mensen getroffen zijn door de stroomstoring."

De vlucht was een geplande trainingsvlucht bij duisternis, waarbij onder andere het laagvliegen om radarsystemen te omzeilen werd geoefend. De Apaches mochten tot 35 meter hoogte vliegen of zoveel lager als voor de missie nodig was, legde de luchtmacht uit.

Bliksembeveiliging

Voor de monteurs was het maandag vooral een kwestie van de kapotte bliksemdraden eraf halen. Het is nog onbekend wanneer netbeheerder Liander nieuwe bliksembeveiliging gaat aanbrengen. Een woordvoerder verwacht dat de elektriciteit daarvoor moet worden uitgeschakeld. Mogelijk wordt de stroom omgeleid.

Gedupeerde klanten krijgen een compensatie als ze langer dan vier uur zonder stroom hebben gezeten. Het starttarief is 35 euro. Voor elk vier uur daarbovenop krijgt de klant 20 euro extra.

De netbeheerder is aansprakelijk voor eventuele schade die klanten lijden door een stroomstoring. Liander bekijkt nog of een speciale bepaling over extreme omstandigheden van toepassing is. In dat geval hoeft de netbeheerder niet uit te keren, meldt de woordvoerder.

Ongelukken

Het ongeluk van maandag doet denken aan een botsing in 2007. Toen knalde een Apache een stukje zuidelijker, in de Bommelerwaard, tijdens een oefening tegen een hoogspanningsmast. Ruim vijftigduizend huishoudens zaten destijds dagenlang zonder stroom.

De gezagvoerder van de helikopter kreeg honderd uur werkstraf omdat hij volgens de rechter onvoorzichtig en slecht voorbereid was. De piloot die zijn instructies opvolgde kreeg een boete van 1.000 euro.