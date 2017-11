OM eist twee jaar cel tegen projectontwikkelaar wegens omkoping Van Rey

Van Pol (74) zou voormalig VVD-politicus Van Rey (72) over een periode van jaren hebben omgekocht. De projectontwikkelaar trakteerde Van Rey onder meer op reisjes naar Zuid-Frankrijk en uitstapjes naar WK-voetbalwedstrijden. Van Pol wilde en kreeg daar zakelijk voordeel voor terug, meent het OM.

Van Rey wordt verder nog verdacht van verkiezingsfraude, corruptie en geld witwassen.

De twee verdachten staan tegelijk terecht, maar de zaken worden dinsdag apart besproken bij het gerechtshof in Den Haag. De eis tegen Van Rey volgt daarom later.

Volgens beide mannen zit het OM ernaast. Hun gezamenlijke activiteiten hebben altijd in het teken gestaan van hun jarenlange vriendschap, zo hebben zij in de rechtszaal betoogd.

Zakelijk belang

Van Pol had volgens het OM een groot zakelijk belang bij het in stand houden van de "speciale voorkeursrelatie’’ die hij met Van Rey had. Dat zij ook privé dik bevriend waren, heeft het zakelijke oogmerk van Van Pol niet anders gemaakt, redeneert het OM.

De projectontwikkelaar gaf ook cadeaus aan een andere Roermondse wethouder, omdat hij voor de realisering van zijn projecten de steun van de gemeente Roermond nodig had. Het OM kwalificeert dit als corrupte praktijken en ondermijning. De werkwijze van de verdachten, is ten koste gegaan van de gemeente, aldus het OM.

De overheid moet op objectieve gronden beslissingen nemen, betoogde de advocaat-generaal namens het OM. Omkooppraktijken zetten de concurrentie op achterstand. Corruptie schaadt het vertrouwen van de burger.

Taakstraf

De rechtbank legde Van Rey vorig jaar een taakstraf van 240 uur op, na een eis van twee jaar gevangenisstraf. Van Pol kreeg een taakstraf van honderd uur. Omdat het OM de straffen te laag vond, tekende het hoger beroep aan. Van Rey en Van Pol deden dat ook.

Van Rey was voor de VVD onder meer raadslid en wethouder in Roermond, lid van Provinciale Staten in Limburg en lid van de Eerste en Tweede Kamer. De VVD heeft hem uit de partij gezet. In maart van dit jaar maakte Van Rey bekend dat hij in 2018 opnieuw verkiesbaar is voor de gemeenteraad van Roermond. Van Rey is lijstduwer voor de fractie van de Liberale Volkspartij Roermond (LVR).

Volgende week volgen de pleidooien van de advocaten van Van Pol en Van Rey. Het hof verwacht op 20 december uitspraak te doen.