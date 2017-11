Colombiaanse piloot ingezet voor mislukte bevrijding gevangenis Roermond

De 54-jarige man werd een week na het incident in Parijs opgepakt en is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. Maandag werd besloten dat de verdachtmaking dermate sterk is dat hij negentig dagen langer vast moet blijven zitten, maakt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag bekend.

In totaal zitten zes verdachten vast voor de mislukte bevrijdingspoging. Naast de Colombiaan, gaat het om vijf Amsterdammers in leeftijden van 19 tot 26 jaar. Een andere verdachte, een 30-jarige Fransman, is op de dag van de bevrijdingspoging door agenten bij de politieactie doodgeschoten.

De verdachten staan op 3 januari 2018 voor het eerst voor de rechter. Het gaat dan om een zogeheten pro formazitting, wat betekent dat de zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld.

Amsterdamse recherche

Het plan om A. te bevrijden uit de gevangenis was vooraf al bekend bij de Amsterdamse recherche. Daarom konden politieagenten een vliegveld in Budel, waar de verdachten wilden toeslaan, 'overnemen'. Zo nam een rechercheur de plek van baliemedewerker in.

Er ontstond een achtervolging, waarbij de 30-jarige man uit Frankrijk door de politie is doodgeschoten. De politie is nog steeds op zoek naar een aantal andere personen die betrokken zijn bij de mislukte bevrijdingspoging. Zo is volgens Het Parool in een van de vluchtauto's een paspoort en een telefoon van een Amsterdamse twintiger aangetroffen.

Overplaatsing

A. is na de mislukte poging hem te bevrijden overgeplaatst van de gevangenis van Roermond naar de zwaarbewaakte Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

De crimineel wordt gezien als kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld. A. was doelwit van de wildwestschietpartij in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam eind 2012. Hij zit in Roermond een straf van twaalf jaar uit voor het aansturen van een liquidatie in Antwerpen in 2012.