Marechaussee onderzoekt incident met helikopter Culemborg

Op basis daarvan beslist het Openbaar Ministerie (OM) vervolgens of een strafrechtelijk onderzoek moet worden ingesteld, of bijvoorbeeld een feitenonderzoek, vertelde een woordvoerder van de marechaussee dinsdag.

Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft mensen naar het weiland gestuurd waar het incident gebeurde. De onderzoekers doen eerst een verkennend onderzoek. Ze spreken met betrokken en maken een eerste inschatting van wat er is gebeurd. "Op basis daarvan beslist de raad of uitgebreider onderzoek wordt gedaan", licht een woordvoerder van de OVV toe.

Stroomstoring

De helikopter staat vooralsnog in het gras bij het dorpje Zoelmond, waar hij na de botsing landde. Het is nog onduidelijk wanneer het toestel daar wordt weggehaald. "We weten ook nog niet of hij terug zal vliegen of over de weg zal gaan", zegt een woordvoerder van de luchtmacht.

Door het incident zaten meer dan 24.000 huishoudens en bedrijven enkele uren zonder stroom. De beschadigde draden worden in de komende dagen vervangen, maar dat zal geen gevolgen hebben voor de elektriciteitsvoorziening.

Botsing

Het ongeluk van maandag doet denken aan een botsing in 2007. Toen knalde een Apache een stukje zuidelijker, in de Bommelerwaard, tijdens een oefening tegen een hoogspanningsmast. Ruim 50.000 huishoudens zaten destijds dagenlang zonder stroom.

De gezagvoerder van de helikopter kreeg honderd uur werkstraf omdat hij volgens de rechter onvoorzichtig en slecht voorbereid was. De piloot die zijn instructies opvolgde kreeg een boete van 1.000 euro.

Ook maandag gebeurde het ongeluk tijdens een oefenvlucht. Toch was de aanvaring van tien jaar geleden van een andere orde; de Apache van toen stortte neer en was total loss. Ditmaal kon de bemanning de helikopter veilig aan de grond zetten. De stroomstoring van maandag was bovendien binnen enkele uren verholpen.