Stroomvoorziening rond Culemborg hersteld na incident met helikopter

De stroomstoring ontstond maandagavond toen een Apache-helikopter bij een laagvliegoefening tegen bliksemdraden vloog boven een hoogspanningsleiding in Zoelmond. Daardoor kwamen de draden over de hoogspanningskabels te liggen.

Door het incident zaten volgens Liander sinds 19.00 uur meer dan 24 duizend huishoudens en bedrijven zonder stroom. Dinsdag om 0.45 uur hadden de eerste huizen weer stroom, waarna de elektriciteit gefaseerd werd hersteld.

De beschadigde draden worden in de komende dagen vervangen, maar dat zal geen gevolgen hebben voor de elektriciteitsvoorziening.

De politie zette maandagavond extra personeel in in het gebied van de stroomstoring, zo liet het korps Gelderland via Twitter weten. Een politiehelikopter hield de omgeving vanuit de lucht in de gaten. Ook waren er problemen met het mobiele netwerk in de regio, waardoor inwoners werd aangeraden alleen te bellen als dat noodzakelijk was.

Bestorming supermarkt

Op verschillende plekken moesten buurtbewoners aangestoken vuurkorven uit laten branden, aangezien dat in het donker veel te gevaarlijk is, aldus een woordvoerder van de brandweer in Beusichem.

Bij de supermarkten surveilleerden medewerkers omdat deuren niet helemaal dicht konden. Medewerkers van een supermarkt in Tiel zeggen op Facebook dat een groep jongeren hun winkel heeft bestormd. De deuren zouden daarna gebarricadeerd zijn met winkelwagens.

Apache

De luchtmacht laat weten dat er een inspectie van het toestel zal plaatsvinden om te zien of de Apache op eigen kracht terug naar de basis kan. "Mocht dat niet het geval zijn wordt hij over de weg vervoerd. Maar de bemanning zet in dit soort gevallen het toestel uit voorzorg sowieso aan de grond", aldus een woordvoerder.

In 2007 vloog een Apache-helikopter tegen een hoogspanningskabel in de Bommelerwaard. Het ongeluk gebeurde destijds tijdens een oefening van Defensie.