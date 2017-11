Urenlange brand in snackbar centrum Edam onder controle

De brand ontstond maandag rond 22.45 uur in een cafetaria in de Hoogstraat. NH Nieuws meldde dat de brand even na middernacht onder controle leek, maar dat het vuur rond 1.00 uur weer aanwakkerde en oversloeg.

Er zijn volgens de veiligheidsregio asdeeltjes in de omgeving neergekomen. Er gold dan ook een advies om ramen en deuren gesloten te houden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Burgemeester Lieke Sievers van de gemeente Edam-Volendam noemt de brand tegenover NH Nieuws dramatisch. "Dit wordt een zwart gat in de binnenstad van Edam", aldus de burgemeester. "Dit zijn afschuwelijke incidenten voor een historische binnenstad en voor de mensen die het betreft in de eerste plaats."