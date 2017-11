Apache-helikopter raakt stroomkabel, stroomstoring rond Culemborg

Dat meldt het ministerie van Defensie. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid meldde eerder dat de helikopter in een mast was gevlogen, maar het blijkt om een kabel te gaan.

Sinds 19.00 uur zitten meer dan 24.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom, zegt netbeheerder Liander. Medewerkers van Liander zijn bezig het probleem op te lossen. De netbeheerder liet om 0.45 uur weten dat de eerste huizen weer stroom hebben.

De Apache-helikopter raakte maandag bij Culemborg de bliksemafleiders boven de hoogspanningskabels. Deze zogenoemde bliksemdraden liggen nu over de hoogspanningskabels, zei een woordvoerster van netbeheerder Liander.

Medewerkers van Liander zijn nu bezig om de bliksemdraden weg te halen of weer vast te zetten. Ze worden bijgelicht door de brandweer, zei de woordvoerster.

De verwachting is dat de klus rond middernacht is afgerond. Daarna wordt beetje bij beetje weer spanning op de kabels gezet. Het duurt dan nog wel enige tijd voordat alle huishoudens weer stroom hebben, aldus de zegsvrouw.

Extra politie

Er zijn problemen met het mobiele netwerk in de regio, waardoor de Veiligheidsregio oproept om alleen te bellen als het noodzakelijk is. De politie zet extra personeel in in het gebied van de stroomstoring, zo laat het korps Gelderland via Twitter weten. Een politiehelikopter houdt vanuit de lucht de omgeving in de gaten.

De brandweer houdt ondertussen zorgcentra, onder meer in Culemborg, in de gaten om te zien of bewoners en medewerkers zich redden in het donker.

De veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft een speciaal telefoonnummer opengesteld voor vragen over de stroomstoring. Mensen die dit nummer 14024 bellen, moeten als plaatsnaam Nijmegen inspreken, laat de dienst weten. Het nummer is onder andere ingesteld omdat het mobiele netwerk in het getroffen gebied zwaar overbelast is en mogelijk gaat uitvallen.

Bestorming supermarkt

Op verschillende plekken moesten buurtbewoners aangestoken vuurkorven uit laten branden, aangezien dat in het donker veel te gevaarlijk is, aldus een woordvoerder van de brandweer in Beusichem.

Bij de supermarkten surveilleren medewerkers omdat deuren niet helemaal dicht kunnen. Medewerkers van een supermarkt in Tiel zeggen op Facebook dat een groep jongeren hun winkel heeft bestormd. De deuren zouden nu gebarricadeerd zijn met winkelwagens.

Treinverkeer gestremd

De stroomstoring heeft ook gevolgen voor het treinverkeer. Tussen Beesd en Geldermalsen en tussen Geldermalsen en Tiel rijden geen treinen. Het is nog niet bekend hoe lang dit zal duren, zegt de NS.

Een woordvoerder van Defensie laat weten dat de twee bemanningsleden van de Apache het toestel zelf aan de grond hebben gezet langs de provinciale weg N320. Ze waren bezig met een laagvliegoefening, samen met drie andere Apache's.

Inspectie Apache

De helikopter oefende in laagvliegen. Het in de duisternis opereren onder radardreiging tegen een vijand is een onderdeel van de oefening Decisive Thunder 2017, kondigde Defensie vorige week aan. De helikopterbemanning moet leren uit te wijken voor lucht- en grondgebonden dreiging.

De luchtmacht laat weten dat er een inspectie van het toestel zal plaatsvinden om te zien of de Apache op eigen kracht terug naar de basis kan. "Mocht dat niet het geval zijn wordt hij over de weg vervoerd. Maar de bemanning zet in dit soort gevallen het toestel uit voorzorg sowieso aan de grond", meldt een woordvoerder.

In 2007 vloog een Apache-helikopter tegen een hoogspanningskabel in de Bommelerwaard. Het ongeluk gebeurde destijds tijdens een oefening van Defensie.

De oefening zou tot en met vrijdag duren, maar het is niet bekend of de manoeuvres na het ongeluk nog doorgaan.

Miljoenenschade

Ruim 50.000 huishoudens zaten dagen zonder stroom. Dat leidde tot een miljoenenschade. De piloten van de helikopter kregen destijds een taakstraf voor hun onvoorzichtige gedrag.

Volgens de woordvoerder van de luchtmacht zijn er destijd wel maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. "Maar we moeten eerst de toedracht van dit incident afwachten voor we kunnen zeggen of de piloten iets fout hebben gedaan."

Beleidsteam

Maandagavond kwam ook het regionaal beleidsteam bijeen in Nijmegen. Het team houdt er rekening mee dat de stroomstoring langer gaat duren dan tot de vroege ochtenduren van dinsdag.

De eerste maatregel van het team is het laten rijden van geluidswagens door het getroffen gebied, aldus burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, voorzitter van het team.

In het beleidsteam zitten de burgemeesters van de getroffen gemeenten, Justitie, waterschap Rivierenland en strategisch adviseurs van politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening.

Als dinsdag het maatschappelijk leven weer op gang komt, zijn meer extra maatregelen nodig. Ook gaan hulpverleners dan kijken of thuiswonende patiënten in het gebied zich kunnen redden. Zo nodig worden zij tijdelijk geëvacueerd, aldus Bruls.

Het beleidsteam kan dinsdag als het nodig is ook hulp inroepen uit de rest van het land. Te denken valt aan materieel zoals noodaggregaten en kacheltjes, maar ook aan extra menskracht voor de hulpdiensten.