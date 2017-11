'Politie wordt effectiever als minister macht inlevert'

Dat constateert de commissie-Kuijken in een nog vertrouwelijk conceptrapport over de Nationale Politie dat Nieuwsuur in het bezit heeft.

De korpschef zou meer moeten gaan bepalen welke prioriteiten de politie krijgt en waar meer geld aan moet worden uitgegeven. Het feit dat de minister te veel macht heeft, is gevaarlijk voor het functioneren van de Nationale Politie, zo stelt de commissie volgens Nieuwsuur.

"Het geheel van rollen is in het huidige regime te veel en te ongebreideld. Dat kan in goede handen goed gaan, maar als die er even niet zijn, kan het heel snel fors fout gaan", constateert de commissie.

Niet veiliger

Kuijken heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de vorming van de Nationale Politie. De centralisatie van de politiekorpsen en meer samenwerking zou Nederland veiliger moeten maken. De commissie kan ondanks uitgebreid onderzoek nog geen antwoord geven op de vraag of dat de afgelopen vijf jaar gelukt is.

De hele operatie heeft honderden miljoenen euro’s gekost.