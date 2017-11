Duitser opgepakt voor dodelijke mishandeling Winterswijk

De verdachte daarvan, een 36-jarige Duitser, werd zaterdag gearresteerd bij een controle aan de grens van Oostenrijk en Duitsland. Nederland had een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd.

Het slachtoffer was een 58-jarige man, die een klap met een voorwerp op zijn hoofd kreeg en een dag later aan zijn verwondingen bezweek.

Politie-eenheden in Beieren en Nederland hebben de arrestatie maandag bekendgemaakt. De verdachte, die in het Ruhrgebied woont, zit nu in een gevangenis in München en moet zo snel mogelijk worden uitgeleverd.

Willekeurig

Het slachtoffer liep op 29 oktober op de Verlengde Morsestraat in Winterswijk toen een auto op hem af kwam rijden. De bestuurder daarvan stapte uit, sloeg de man, stapte in en ging er vandoor. De auto, een blauwe Volkswagen Golf met Duits kenteken, is nog niet teruggevonden. Bij zijn arrestatie zat de verdachte als passagier in een auto met Italiaans kenteken.

De politie heeft nog geen motief naar buiten gebracht, maar zegt wel dat er geen aanwijzingen zijn dat het "om een willekeurig slachtoffer gaat".