Nieuwe beelden fatale arrestatie Henriquez opgedoken

Korver vroeg de rechtbank van Den Haag om aanhouding van de zaak, maar die ging daar niet mee akkoord.

De rechtbank zegt dat de nabestaanden het recht hebben om nieuwe stukken aan te leveren, maar dat het aan de rechter is om te beslissen wat daar mee gebeurt. De zaak zal nu niet worden aangehouden, maar de rechter wil wel zo snel mogelijk de beelden bekijken.

Volgens Korver heeft een door de nabestaanden ingeschakeld recherchebureau naast nieuwe beelden ook beelden in handen van betere kwaliteit dan die van de rijksrecherche.

Deze beelden moeten volgens Korver worden onderzocht door deskundigen, waardoor mogelijk beter is te concluderen waaraan Henriquez is overleden. Zo zou te zien zijn dat zijn gezicht paars aanloopt door de nekklem. Dit is niet terug te zien in de oude compilatie opgesteld door de rijksrecherche.

Korver stelt dat op de nieuwe beelden ook zichtbaar is dat een van de agenten Henriquez omhoog trekt en dat de agent die de neklem toepast dit niet merkt. Hij zou daardoor het gevoel hebben kunnen krijgen dat Henriquez zich aan het verzetten was.

Het recherchebureau benaderde de mensen die de beelden van de aanhouding van Henriquez op sociale media hadden geplaatst. Zo kwamen zij in bezit van het origineel en daar bleek meer op te staan dan op de beelden van de rijksrecherche. Ze waren daarnaast ook beter van kwaliteit.

Doodsoorzaak

De doodsoorzaak van de 42-jarige Arubaan is een belangrijk onderdeel van deze rechtszaak. Aanvankelijk werd door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gemeld dat Henriquez door het toepassen van de nekklem was overleden. Later kwam forensisch arts Kees Das, in opdracht van de verdediging, met een nieuw rapport over de doodsoorzaak. Hij concludeerde dat de man door hartfalen overleed.

De beelden zouden van een zodanig goede kwaliteit zijn dat ook de opmerkingen van de agenten onderling af te kunnen leiden zijn door een liplezer. Korver wil daarom een liplezer inhuren om zo te achterhalen wat de agenten tijdens de arrestatie tegen elkaar hebben gezegd.

Omstanders

Daarnaast stelt Korver dat opmerkingen van omstanders die getuige waren van de aanhouding van Henriquez op de oude beelden zijn weggelaten. Zij roepen dat de man bewusteloos is en dat er "geen leven meer inzit", aldus Korver. Deze zijn ook niet apart op schrift aangeleverd.

Het Openbaar Ministerie zei niet te beschikken over de beelden en er daarom geen oordeel over te kunnen vormen. Wel was ze van mening dat de rechtszaak niet hoeft te worden aangehouden omdat de deskundigen op de zitting de beelden kunnen beoordelen.

Ook de advocaten van de agenten zagen geen reden tot aanhouding van de rechtszaak. Zij zien geen toegevoegde waarde in de opmerkingen die omstanders maakten tijdens de arrestatie. De conclusie van de forensisch arts is daarnaast niet alleen gebaseerd op de beelden.

Volgens Korver heeft de arts echter alleen de compilatie van de beelden onder ogen gekregen.