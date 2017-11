Grote brand op bedrijventerrein Sint-Maartensdijk voorlopig nog niet uit

De hulpdiensten moesten een stuk van het bedrijf Lion Foods, producent van gebakken uien, slopen om goed te kunnen blussen. Rond 16.30 uur werd het sein brand meester gegeven.

Lang werd gedacht dat een olietank met palmolie vlam had gevat, maar volgens de veiligheidsregio stond niet de tank in brand, maar het gedeelte er omheen. Twee brandweerwagens, een schuimblusvoertuig en een hoogwerker zijn de komende uren nog bezig met nablussen.

Door de brand is asbest vrijgekomen, maar alleen op het terrein van het bedrijf.

Er is veel rookontwikkeling, mede door de harde wind. De rook trekt over het bedrijventerrein. Bewoners van woningen op het bedrijventerrein die in de rook liggen werden geïnformeerd over de overlast. Drie kinderen zijn nagekeken omdat zij rook hadden ingeademd. Enkele bewoners werden tijdelijk opgevangen in het dorpshuis, maar mochten rond 16.00 uur weer naar hun woningen terugkeren.

Bij de brand zijn ook enkele gasflessen ontploft die in het bedrijfspand stonden. Het terrein is afgesloten en bedrijven zijn niet allemaal bereikbaar. De brand heeft ook een elektrische storing veroorzaakt op het industrieterrein.