Ombudsman wil kortere zomerdienstregeling voor openbaar vervoer

In de rapportage over het derde kwartaal van 2017 zegt de organisatie veel klachten te hebben ontvangen over de speciale dienstregelingen.

Bij zomerdienstregelingen rijden treinen, bussen, trams en metro's minder vaak en wordt soms een andere route gekozen. Volgens het OV loket laten vervoerders deze speciale dienstregeling tussen vijf en negen weken duren, waarmee ze vaak ook buiten schoolvakanties in een regio gelden.

Volgens OV loket zou de zomerdienstregeling niet langer mogen duren dan zes weken, de officiële zomervakantie van het onderwijs, daarbij rekening houdend met de vakantiespreiding. ''Verder is het belangrijk ook rekening te houden met alle economische activiteiten. In sommige regio's kan het ook in de zomertijd heel druk zijn."

Volgens de ombudsman past een dienstregeling op halve kracht steeds minder goed in de moderne tijd.