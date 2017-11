Platform naar rechter om achterhalen vindplaats tijgermug

"We willen weten waar de muggen gevonden zijn, maar dat wil de overheid vanwege de privacy niet vertellen'', aldus Wilfred Reinhold.

De tijgermug werd vorig jaar op diverse plekken in Veenendaal gevonden. Het diertje komt van oorsprong niet voor in Nederland, maar kan ziektes als knokkelkoorts en zika overbrengen.

Stop Invasieve Exoten zegt dat de exacte vindplaatsen relevant zijn om te achterhalen hoe de muggen in Nederland zijn terechtgekomen. Volgens het platform zijn de tijgermuggen waarschijnlijk via een bandenbedrijf in de buurt van Veenendaal binnengekomen. "We gaan ervan uit dat dit via geïmporteerde banden is gebeurd.''

Het platform spande eerder een rechtszaak aan waarin werd gevraagd om strengere controle door de overheid van geïmporteerde autobanden. Die zaak werd verloren door de organisatie.