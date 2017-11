Dertig jaar en tbs in hoger beroep voor doden vriendin en stiefdochter Lelystad

Het Openbaar Ministerie eiste bij de behandeling van de beroepszaak in oktober levenslang. De rechtbank in Lelystad veroordeelde de 39-jarige L. in juli vorig jaar ook tot dertig jaar en tbs met dwangverpleging. L. vond die straf te hoog en ging in hoger beroep.

L. wurgde naar eigen zeggen zijn vriendin nadat ze ruzie hadden gekregen omdat hij de relatie met haar had verbroken. Zij draaide daarop de deur op slot en vertelde L. dat hij niet mocht vertrekken. Toen ''knapte er iets bij me", zei L. tijdens de zitting vorig jaar.

Hij heeft zijn daden bekend. Nadat hij zijn vriendin had gedood, verkrachtte en vermoordde hij haar dochter. Zij had gezien dat haar moeder werd gedood. L. verborg de lichamen in de kruipruimte van de woning in Lelystad.

Moord

Het hof vindt dat het verkrachten en doden van zijn stiefdochter volledig aan L. kan worden toegerekend en er sprake is van moord. Zij werd vastgebonden op een stoel en verkracht.

L. beloofde haar niet te vermoorden, maar deed het na een uur alsnog. Bij het doden van zijn vriendin gaat het volgens de rechters om doodslag omdat L. meer vanuit een opwelling zou hebben gehandeld.

Kinderporno

Het hof wil met het oordeel kiezen voor zekerheid, omdat er nog onduidelijk bestaat over de wetgeving omtrent levenslange straffen. Mogelijk zou een onafhankelijke adviescommissie na 25 jaar kunnen gaan toetsen of L. kan terugkeren in de samenleving. Het hof wil het risico niet lopen dat L. onbehandeld vrij komt.

Het hof veroordeelde hem ook voor het bezit van kinderporno. L. zei bij de behandeling van de zaak dat hij seksverslaafd is.

Het hof is ervan overtuigd dat L. lustgevoelens koesterde voor zijn stiefdochter. Eerst verkrachtte hij haar, vervolgens liet hij haar een uur vastgebonden achter, en na cannabis te hebben gebruikt wurgde hij haar met een hondenriem.

"Hij heeft misbruik gemaakt van de situatie en Fleur op brute wijze verkracht. Daarna beloofde hij haar geen kwaad te doen en heeft hij Fleur aan haar lot overgelaten. Het laatste uur moet voor haar afschuwelijk zijn geweest."