Agenten in zaak-Henriquez: 'We hebben geen fouten gemaakt'

Dit blijkt volgens RTL Nieuws uit de gespreksverslagen van de verhoren.

Deze verslagen zullen maandag ter sprake komen als de strafzaak tegen twee van de vijf agenten van start gaat. Het gaat om de agent die de nekklem heeft toegepast en de agent die de leiding had op het moment dat Henriquez werd aangehouden.

"Wat ik heb gedaan is hetgeen waar ik achter sta en ik heb naar eer en geweten gehandeld", zegt de agent die de nekklem heeft gebruikt volgens RTL Nieuws. "Ik heb geen onnodig geweld gebruikt."

Ongecoördineerd

Ook de agent die de leiding had, sluit zich bij deze visie aan. "Als je ziet wat voor weerstand de man bood, is dit echt een geval waarbij proportioneel geweld is toegepast", stelt hij volgens de gespreksverslagen. "Ik heb geen andere middelen gezien om tegen hem in te zetten om mijn doel te bereiken."

De verklaringen van de twee agenten staan haaks op de uitkomsten van een intern onderzoek van de politie zelf. De conclusie van dit interne onderzoek was dat het gebruikte geweld van de agenten "te hard, te veel en volstrekt ongecoördineerd" was.

De agenten zijn enige tijd op non-actief gesteld, maar mogen inmiddels weer bureauwerk doen.

Hartfalen

Henriquez overleed in 2015 nadat hij was gearresteerd bij een muziekfestival in Den Haag. Onderdeel van de zaak is de vraag of Henriquez overleed door de hardhandige arrestatie.

Aanvankelijk werd door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gemeld dat hij door het toepassen van de nekklem was overleden. Later kwam forensisch arts Kees Das, in opdracht van de verdediging, met een nieuw rapport over de doodsoorzaak. Hij concludeerde dat de 42-jarige Arubaan door hartfalen overleed.