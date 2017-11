Flitspalen langs binnenwegen uitgerust met kentekenregistratie

Dat bevestigt de politie na berichtgeving van de NOS. Er hangen al honderddertig van zulke apparaten langs de snelwegen.

Met ANPR (automatische nummerplaatherkenning) worden kentekens gescand en vergeleken met gegevens in de politiecomputers over mensen die worden gezocht of boetes hebben openstaan. Dat heeft overigens niet met het flitsen op snelheidsovertredingen te maken - dat wordt gedaan door het Openbaar Ministerie.

Komt de naam in de politiebestanden voor, dan wordt de automobilist beboet of staande gehouden. Zijn of haar gegevens worden net zolang bewaard tot de kwestie is afgehandeld.

Privacy

Komt de naam niet voor, dan worden de gescande gegevens gewist. Maar er is wetgeving in de maak om ook het bewaren van die gegevens toe te staan. Critici waarschuwen voor risico's voor de privacy en zeggen dat het niet duidelijk is waar de opgeslagen gegevens in de toekomst voor zullen worden gebruikt.